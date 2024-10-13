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Юмористка Татьяна Лазарева*, которая так радовалась убийствам русских, "наюморила" на семь лет колонии

Юмористка Татьяна Лазарева*, которая так радовалась убийствам русских, "наюморила" на семь лет колонии

Юмористка Татьяна Лазарева*, ранее радовавшаяся трагическим событиям, связанным с гибелью русских граждан, столкнулась с последствиями своих высказываний.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм... странная формулировка ствтьи. &quot;Штраф от 300 тыс. до 1 миллиона, или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет&quot;.... То-есть, год заключения оценивается в 60 тысяч рублёв. Несуразное соотношение. Величина не самой большой месячной зарплаты, или год за решеткой... Вот-уж раздолье для коррупции в судейской среде. Не захотел сделать судье подношение за приговор в виле штрафа-поезжай в колонию на годы.. А потом мы возмущаемся странными и мягкими до невероятности приговорами преступников. И пока в Законе будут такие &quot;вилки&quot; при определении наказания преступников, ни какой речи о неподкупности судей не может быть и речи.
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