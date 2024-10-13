Юмористка Татьяна Лазарева*, которая так радовалась убийствам русских, "наюморила" на семь лет колонии

Константин Самарин

Хм... странная формулировка ствтьи. "Штраф от 300 тыс. до 1 миллиона, или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет".... То-есть, год заключения оценивается в 60 тысяч рублёв. Несуразное соотношение. Величина не самой большой месячной зарплаты, или год за решеткой... Вот-уж раздолье для коррупции в судейской среде. Не захотел сделать судье подношение за приговор в виле штрафа-поезжай в колонию на годы.. А потом мы возмущаемся странными и мягкими до невероятности приговорами преступников. И пока в Законе будут такие "вилки" при определении наказания преступников, ни какой речи о неподкупности судей не может быть и речи.