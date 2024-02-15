Румынские сети медицинских клиник стали жертвами криптовымогателей

Национальное управление кибербезопасности Румынии (DNSC) сообщило о серьезной массовой хакерской атаке, в результате которой более сотни больниц столкнулись с программами-вымогателями требующими выкуп в криптовалюте.
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