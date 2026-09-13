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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Краснодара» нет поражений в сезоне. Команда Мусаева не проигрывает с 24 мая

« Краснодар » дома сыграл вничью с « Акроном » (1:1) в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .  Таким образом, у команды тренера Мурада Мусаева нет поражений в текущем сезоне.

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