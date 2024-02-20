Эксперт рассказал, почему нельзя вытирать конденсат с лобового стекла машины перед поездкой

Разница температур, а также повышенная влажность в салоне автомобиля нередко становится причиной запотевания лобового стекла, но не снаружи, а внутри машины, что приводит к одной из главных ошибок, которую совершают водители.
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