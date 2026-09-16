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Трамп: нефть обвалится после конфликта с Ираном

Трамп: нефть обвалится после конфликта с Ираном Президент США заявил, что завершение конфликта с Ираном приведёт к резкому падению цен на нефть.

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