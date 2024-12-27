Китай поднял в воздух еще один истребитель шестого поколения 

Новый истребитель, принадлежащий китайской корпорации Shenyang Aircraft Corporation / © Weibo Изображения самолета корпорации Shenyang Aircraft Corporation начали распространяться в соцсетях всего через несколько часов после первого появления ромбовидного, бесхвостого, тяжелого тактического боевого истребителя, который, по неподтвержденным данным, принадлежит компании Chengdu Aircraft Corporation.
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