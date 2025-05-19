Экстренные переговоры! Запад диктует условия мира: настроили Трампа перед беседой с Путиным

Согласно заявлению Даунинг-стрит, участники беседы подчеркнули важность немедленного и безусловного прекращения огня, а также выразили ожидание, что президент России отнесётся к мирным переговорам со всей серьёзностью.
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