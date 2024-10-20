МИД РФ: в Европе в курсе ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил агентству РИА Новости, что европейские потребители российского газа в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии