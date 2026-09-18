Рыба в пост: кому можно, а кому запрещено – ответ священника

Священник разъяснил, кому можно, а кому нельзя есть рыбу во время поста.Почему христиане постятся по средам и пятницам, разрешено ли в эти дни употреблять рыбу и отчего церковные календари часто приводят противоречивую информацию? На этот вопрос ответили священники Среда и пятница занимают особое место в христианской традиции.
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