Рыба в пост: кому можно, а кому запрещено – ответ священника

Священник разъяснил, кому можно, а кому нельзя есть рыбу во время поста.Почему христиане постятся по средам и пятницам, разрешено ли в эти дни употреблять рыбу и отчего церковные календари часто приводят противоречивую информацию? На этот вопрос ответили священники Среда и пятница занимают особое место в христианской традиции.