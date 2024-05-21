Ялтинский центр культуры готовится к масштабной реконструкции

Начались работы по долгожданному преображению Ялтинского центра культуры. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам, устанавливая строительные леса и демонтируя устаревшие конструкции внутри здания.
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