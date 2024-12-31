Гладков: два дома повреждены в Шебекине при обстреле со стороны боевиков ВСУ

https://t.me/телеграм-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова Два дома получили повреждения в Шебекине в Белгородской области в результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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