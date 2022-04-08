В Алтайском крае участковый уполномоченный после работы задержал подозреваемого в магазинной краже

Накануне вечером участковый уполномоченный полиции межмуниципального управления МВД России «Бийское» Алексей Коломаев, уже в нерабочее время пошел в магазин за продуктами.
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