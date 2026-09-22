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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко об изменениях в регламенте FIS по допуску: «Нужны юридические пояснения, потому что у нас часть ребят связаны с вооруженными силами или Росгвардией»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что обновленный регламент FIS по допуску нейтральных атлетов из России и Беларуси нуждается в юридическом пояснении.

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