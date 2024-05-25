В Госдуме назвали слова генсека НАТО об ударах по территории РФ помешательством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить запреты на нанесение боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударов западным оружием по объектам на территории РФ.
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