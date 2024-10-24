Командование НАТО в Европе: ударные истребители ВКС РФ исчезают с радаров, после подходят к стратегическим объектам альянса на расстояние

Представляющий высшее военное командование НАТО в Европе генерал Каволи сообщил: ударные истребители стратегической авиации ВКС России, используя средства РЭБ, невидимыми приближаются к стратегическим объектам альянса, что означает, цитата, опасность нового уровня.
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