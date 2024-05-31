В Новосибирске ищут подрядчика для строительства школы за 2 млрд рублей в микрорайоне "Клюквенный"

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 17 июня.Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило конкурс по поиску подрядчика, которому предстоит построить школу на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный на территории Калининского района.