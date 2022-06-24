Медвежий угол

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Полмира буквально мечтает прихватить американских ребят за гузно и посмотреть, какого цвета у них потроха

Полмира буквально мечтает прихватить американских ребят за гузно и посмотреть, какого цвета у них потроха

Заявление о том, что Белый дом "потрясён" возможностью приговора захваченных на Украине американских наёмников к смертной казни, звучит более, чем странно.

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