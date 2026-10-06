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В ГД предложили обложить банки налогом на сверхприбыль

В ГД предложили обложить банки налогом на сверхприбыль

Разовый налог на сверхприбыль банков плюс повышение ставки налога на прибыль с 25% до 30% принесут бюджету более триллиона рублей за три года Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", в разговоре с "Газетой.

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