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Месячная норма осадков выпала в Ялте за несколько часов

Месячная норма осадков выпала в Ялте за несколько часов

В четверг, 23 июля, на Ялту обрушились аномальные осадки. Как сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, за несколько часов в городе выпало 34 миллиметра осадков, что составляет месячную норму.

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