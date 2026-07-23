Месячная норма осадков выпала в Ялте за несколько часов

В четверг, 23 июля, на Ялту обрушились аномальные осадки. Как сообщила директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, за несколько часов в городе выпало 34 миллиметра осадков, что составляет месячную норму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии