В СССР можно было жить, а не выживать, как сейчас!

Астон Мартин

СССР это лучшая страна где граждане по настоящему жили как и положено жить человеку , антисоветчики что то пытаются доказать , но факты у них отсутствуют , по сути это свиньи под дубом по одноименной басне Крылова , получив все особо не напрягаясь , и образование и должности и положение , оплевывают этот строй , одновременно плюя в лица защищавших это государство и победивших врага , морально низкие антисоветчики дают прекрасный повод сшибать памятники советским воинам и советским руководителям в бывших республиках СССР и в других странах , тоже самое делают драпировщики мавзолея Ленина , думая что никто не понимает настоящую причину этого мерзкого действа , это по факту гимн предательству , высшая его стадия , сатанизм в его ипостаси ... позор вам кто этим занимается ...🥸