Окно в историю В комментариях под моими статьями о жизни в СССР находятся те, кто обязательно с изливанием желчи напишет, что в СССР был тотальный дефицит, всё там было убого и серо.
В СССР можно было жить, а не выживать, как сейчас!
Комментарии
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Алексей Рубин
В СССР жили лишь ПАРАЗИТЫ, трудящиеся были обречены выживать.
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2 час.
Ингерман Ланская
а работать не пробовало?
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2 час.
Астон Мартин
СССР это лучшая страна где граждане по настоящему жили как и положено жить человеку , антисоветчики что то пытаются доказать , но факты у них отсутствуют , по сути это свиньи под дубом по одноименной басне Крылова , получив все особо не напрягаясь , и образование и должности и положение , оплевывают этот строй , одновременно плюя в лица защищавших это государство и победивших врага , морально низкие антисоветчики дают прекрасный повод сшибать памятники советским воинам и советским руководителям в бывших республиках СССР и в других странах , тоже самое делают драпировщики мавзолея Ленина , думая что никто не понимает настоящую причину этого мерзкого действа , это по факту гимн предательству , высшая его стадия , сатанизм в его ипостаси ... позор вам кто этим занимается ...🥸
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58 мин.
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