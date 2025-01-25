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Царьград

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Бастрыкину доложат о нападении собаки на учительницу в Чите

Бастрыкину доложат о нападении собаки на учительницу в Чите

Предполагается, что животное забежало в школу вместе с учениками.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с докладом о происшествии в читинской школе № 9, где 23 января на учительницу напала собака.

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