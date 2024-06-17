Представлен новый Opel Mokka с расходом менее 5 л на 100 км

Представлен новый Opel Mokka, который теперь доступен в мягкой гибридной форме. Он оснащен самой мощной версией 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, мощность которого составляет 134 л.
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