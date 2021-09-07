Часть Детской стоматологической поликлиники № 52 переедет в новое помещение

Детская стоматологическая поликлиника № 52 будет располагаться в двух новых помещениях. Часть сотрудников переедет в дом 18а, корпус 2, на Коптевской улице, а другая — в дом 4, корпус 1, по улице Ивана Сусанина, где ведется капитальный ремонт.