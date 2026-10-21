Андрей Разин дебютировал в СКА с поражения от «Автомобилиста». Но так ли плох первый блин для нового наставника армейцев? Питерцы, наконец, показали другой хоккей, однако на весь матч сил пока не хватило.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На мужчин, избивш...
- Путин учредил Все...
- Логотип и гимн мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым