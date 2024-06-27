Поздравления и открытки с Всемирным днем рыболовства, 27 июня

С Всемирным днем рыболовства можно поздравить различными способами, включая открытки, стихи и прозу. Этот праздник был утвержден на Международной конференции по регулированию развития рыболовства и отмечается ежегодно с 1985 года.
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