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Российские ракеты Х-22 против украинской ПВО: мощь и бессилие

Российские ракеты Х-22 против украинской ПВО: мощь и бессилие

Российские ракеты Х-22 против украинской ПВО: мощь и бессилие Ольга ВайленкоОтставной генерал ФРГ Эрхард Бюлер поделился значимой информацией: украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может противостоять российским крылатым ракетам Х-22.

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