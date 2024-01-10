Российские ракеты Х-22 против украинской ПВО: мощь и бессилие Ольга ВайленкоОтставной генерал ФРГ Эрхард Бюлер поделился значимой информацией: украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может противостоять российским крылатым ракетам Х-22.
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