Турция скупает СПГ на Западе Турецкая госкомпания Botas заключила еще один долгосрочный контракт с западными компаниями-торговцами СПГ.
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Турция скупает СПГ на Западе Турецкая госкомпания Botas заключила еще один долгосрочный контракт с западными компаниями-торговцами СПГ.
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