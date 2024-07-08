И снова Америка нам проиграла — российский «Искандер» разнес американские «Пэтриоты»: Карта специальной военной операции на Украине на 8 июля 2024 года Юлия СоколоваВ последние сутки российские военные осуществили значительный прорыв на территории Украины, точно поразив две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» и радиолокационную станцию «Жираф».