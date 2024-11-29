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Times: Шансы Зеленского на второй срок падают из-за снижения рейтинга

Times: Шансы Зеленского на второй срок падают из-за снижения рейтинга

Украинцы более не желают видеть главу киевского режима Владимира Зеленского государственным лидером. Лишь небольшая часть населения готова вновь отдать за него свои голоса в том случае, если он вновь попытается победить в президентской гонке.

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