Украинцы более не желают видеть главу киевского режима Владимира Зеленского государственным лидером. Лишь небольшая часть населения готова вновь отдать за него свои голоса в том случае, если он вновь попытается победить в президентской гонке.
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