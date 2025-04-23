Ученые выявили неожиданные последствия загрязнения воздуха – страдает ЖКТ

Длительное воздействие распространенных загрязнителей воздуха, таких как твердые частицы (PM2.5 и PM10), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2) и угарный газ (CO), значительно повышает риск развития желудочно-кишечных заболеваний (ЖКТ).
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