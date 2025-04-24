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«Ферма» Валиуллина или великий клуб: кто виноват, что «Ак Барс» скатился в середняки КХЛ

«Ферма» Валиуллина или великий клуб: кто виноват, что «Ак Барс» скатился в середняки КХЛ

«Ак Барс» разгромным поражением от «Динамо» завершил очередной невзрачный сезон. Почему казанский клуб, оставаясь одним из самых богатых в КХЛ, все дальше отдаляется от Кубка Гагарина и кто за это отвечает – в материале «ТИ-Спорта».

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