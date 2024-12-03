В России оценили предложение об освобождении пенсии граждан от налогов

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаила Полякова, вероятность принятия предложения депутатов от КПРФ об освобождении накопительной части пенсий работающих пенсионеров от налогообложения крайне низка.
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