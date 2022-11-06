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Гари Невилл: «Саутгейт не выпустит Трента в плей-офф ЧМ. Он совершает необдуманные поступки и привезет пенальти»

Трент Александер-Арнолд может подвести сборную Англии, считает экс-защитник Гари Невилл. «Он демонстрирует инопланетное великолепие, когда идет в атаку, но речь идет о матчах на выбывание, где все сведется к одному моменту.

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