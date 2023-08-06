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В Комсомольске-на-Амур у яхт-клуба утонул человек

В Комсомольске-на-Амур у яхт-клуба утонул человек

5 августа поисково-спасательный отряд в Комсомольске-на-Амуре ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжал поисковые работы на реке Амур в районе яхт-клуба по улице Набережной, 17.

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