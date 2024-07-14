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Кожевников о межсезонье: «Авангард» и «Амур» подобрали отличный состав. Омичи сохранили Ткачева – одного из сильнейших игроков, наравне с Гусевым»

– Какая из всех команд КХЛ, по вашему мнению, проводит наиболее удачное межсезонье в трансферной плоскости? – «Амур» подобрал отличный состав.

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