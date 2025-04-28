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Закон, порядок, государство

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Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт дислокации ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Танкисты оперативно навели боевую машину на цель и огнём на дальности до 10 км уничтожили замаскированный пункт дислокации противника.

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