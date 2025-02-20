«Микробы нас обгоняют»: сколько лет жизни потеряют люди из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам

Вечная гонка с микробами «Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!» — говорит Красная Королева Алисе в Зазеркалье.