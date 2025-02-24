В Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге состоится спектакль-эксперимент «Вселенная Островского»

Первый показ пройдет 11 марта В Театре эстрады имени Аркадия Райкина на Конюшенной в Петербурге состоится спектакль-эксперимент «Вселенная Островского», который погрузит зрителей в пять эпох нашей страны через призму языка Александра Островского.