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Сборная Кабо-Верде собирает средства, чтобы поехать на чемпионат мира-2023

Сборная Кабо-Верде после тренировочных сборов в Италии и Испании продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира в США, совмещая процесс с важной миссией – собрать достаточно средств для участия в турнире.

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