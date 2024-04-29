Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу

Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии