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Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу

Фридзон: у России очень сильная мужская сборная по баскетболу

Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон поделился мнением о текущем уровне сборной России по баскетболу и рассказал, на что способна национальная команда после возвращения на международную арену.

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