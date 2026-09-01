Каллас одернула себя при попытке обвинить РФ в инциденте с дронами в ФРГ

Глава евродипломатии Кая Каллас одернула себя на полуслове, попытавшись обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии раньше немецкого канцлера Фридриха Мерца.
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