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ИА Регнум

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Каллас одернула себя при попытке обвинить РФ в инциденте с дронами в ФРГ

Глава евродипломатии Кая Каллас одернула себя на полуслове, попытавшись обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии раньше немецкого канцлера Фридриха Мерца.

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