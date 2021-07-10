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Утро России. Бородатая агама

Утро России. Бородатая агама

Намного спокойнее себя ведут австралийские ящерицы – бородатые агамы. Их так называют из-за специального шейного мешка, который при опасности раздувается, чешуйка на коже темнеет и создается впечатление, что у ящерицы действительно есть борода.

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