Утро России. Бородатая агама

Намного спокойнее себя ведут австралийские ящерицы – бородатые агамы. Их так называют из-за специального шейного мешка, который при опасности раздувается, чешуйка на коже темнеет и создается впечатление, что у ящерицы действительно есть борода.
Намного спокойнее себя ведут австралийские ящерицы – бородатые агамы. Их так называют из-за специального шейного мешка, который при опасности раздувается, чешуйка на коже темнеет и создается впечатление, что у ящерицы действительно есть борода.
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