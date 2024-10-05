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Тайные связи Макфола. Фридман и Авен до сих пор помогают США против России

Тайные связи Макфола. Фридман и Авен до сих пор помогают США против России

Макфлуд М.Макфол / М.Фридман / П.Авен Даже не удивлен, что в завалах переписки Майкла Макфола всплыли имена российских олигархов, с которыми сам экс-посол когда-то обещал яростно бороться.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Чему удивляться, что &quot;наши&quot; олигархи на службе у Госдепа! Их Родина там, где хранятся их богатства.
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11 час.

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