Samsung готова выпустить стабильную One UI 9 для Galaxy S26

Она замечена на серверах компании На серверах Samsung обнаружили новую сборку One UI 9 для серии Galaxy S26 — S948BXXU4BZI4/S948BOXM4BZI4/S948BXXU4BZI2.
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