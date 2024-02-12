Пять полицейских арестованы, два бывших сотрудника АТН находятся под следствием за подделку государственных документов

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о нескольких мероприятиях, проведенных на прошлой неделе в рамках борьбы с коррупцией, а также о других действиях в рамках спектра институциональных полномочий.
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