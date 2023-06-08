Об отсутствии песка жители Рязанского смогут информировать власти через «Наш город»

Шесть летних тем вновь появились на портале «Наш город». Жители Рязанского района смогут обратиться в случае отсутствия песка в песочнице во дворе или парке, стертой дорожной разметке, нарушениях требований к обустройству и размещению летних кафе.
Шесть летних тем вновь появились на портале «Наш город». Жители Рязанского района смогут обратиться в случае отсутствия песка в песочнице во дворе или парке, стертой дорожной разметке, нарушениях требований к обустройству и размещению летних кафе.
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