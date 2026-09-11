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Царьград

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"Европе всё труднее покрывать расходы Украины": The Wall Street Journal внезапно "выдала базу"

"Европе всё труднее покрывать расходы Украины": The Wall Street Journal внезапно "выдала базу"

Европа не способна дать Украине ещё несколько десятков миллиардов, которые просят киевские власти, пишет британская газета The Wall Street Journal.

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