"Европе всё труднее покрывать расходы Украины": The Wall Street Journal внезапно "выдала базу"

Европа не способна дать Украине ещё несколько десятков миллиардов, которые просят киевские власти, пишет британская газета The Wall Street Journal.
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