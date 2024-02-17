В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о превосходстве альянса над Россией. Столтенберг выразил мнение, что НАТО сильнее России, но признал «некоторые проблемы» альянса с израсходованными военными запасами.
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