Кароси: как переработка приводит к смерти?

Кароси это термин, пришедший из Японии, который обозначает смерть, вызванную чрезмерным трудом. Когда в результате длительного стресса, переутомления, плохого питания и некачественного сна, организм истощается настолько, что следуют необратимые изменения очень скоро приводящие к гибели человека.