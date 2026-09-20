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Марин Ле Пен рвёт с Москвой: французские правые выбирают антироссийский курс

Марин Ле Пен рвёт с Москвой: французские правые выбирают антироссийский курс

Во французской правонационалистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обострился внутренний раскол из-за позиции по отношению к России.

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